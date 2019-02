Ontluisterend portret van Nemmouche: “Hij is ronduit gevaarlijk, een sadistische beul”

Al wekenlang houdt Mehdi Nemmouche (33) op zijn proces vol dat hij onschuldig is, en het slachtoffer van een complot. In die verdediging werden gisteren grote gaten geslagen, toen twee Franse gijzelaars urenlang aan de assisenjury uitlegden hoe ze in Syrië door hem gefolterd en mishandeld werden. “Hij haat joden. Nemmouche is ronduit gevaarlijk.”