AB InBev wanhopig op zoek naar werknemers voor nieuwe productielijn

Leuven - AB InBev is al sinds oktober op zoek naar 40 werknemers om een nieuwe productielijn in de bottelarij van haar Leuvense brouwerij continu te laten draaien. Momenteel is nog maar de helft van deze vacatures ingevuld. Dat heeft Alexander Soenen, sinds kort de nieuwe brouwerijdirecteur, donderdagavond gezegd tijdens een receptie in de brouwerij. In de Leuvense brouwerij van AB InBev werken momenteel in totaal 800 personen.

Als gevolg van de grote stijging van de vraag in het buitenland naar bieren die in Leuven gebrouwen worden - deze worden uitgevoerd naar meer dan 100 landen - werd in een recent verleden de brouwcapaciteit verhoogd. Momenteel wordt ook de capaciteit van de bottelarij opgevoerd. “Volgende week gaat de testfase van start voor een elfde productielijn in de bottelarij. Dit gebeurt vooralsnog met twee ploegen. Van zodra we voldoende mensen gevonden hebben zal de derde ploeg kunnen worden opgestart”, aldus Soenen.

“We hebben vooreerst procesoperatoren nodig van wie we geen grote voorkennis vereisen. Wel zullen we die mensen testen op hun technisch inzicht. Het is ook belangrijk dat ze een passie voor bier hebben. Daarnaast hebben we technici nodig met een technisch diploma of ervaring in een technisch job. Tot slot zoeken we ook managers met een universitair diploma”. AB InBev maakte de vacatures de afgelopen maanden op velerlei manieren bekend. Het verspreidde in de wijde omgeving zelfs broodzakken met daarop de gevraagde profielen. Op 16 februari wordt in de brouwerij een jobcafé georganiseerd.