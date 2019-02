Top bij Moeskroen, gebuisd bij KAA Gent: “Ik liep als een gek, maar er kwam geen bal”

Taiwo Awoniyi (21) voetbalde de voorbije maanden voor AA Gent, maar in de Ghelamco Arena maakte hij zijn laatste competitiedoelpunt ruim een jaar geleden in het shirt van Moeskroen. Lukt dat hem zondag opnieuw? Want sinds zijn terugkeer bij Les Hurlus heeft Awoniyi de weg naar doel ­teruggevonden. “Als huurspeler moet je meteen renderen. Anders kiezen ze voor jongens die eigendom zijn van de club”, zegt hij in een terugblik op zijn moeilijke tijd in Gent.