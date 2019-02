Onze man in het spoor van Mathilde in Mozambique: hoe de logopediste in haar nooit is verdwenen

Wat als ze Filip niet had ontmoet? Dan was Mathilde d’Udekem d’Acoz (46) een onbekende vrouw gebleven, die wellicht nog steeds als logopediste werkte. ­Vandaag is ze een koningin, en gebruikt ze haar titel en aanzien om problemen aan te kaarten. Afgelopen week in ­Mozambique, waar vrouwen nog worden onderdrukt en mensen met een handicap taboe zijn. Reporter Wim Dehandschutter liep drie dagen in het spoor van Mathilde.