Dreigt nu toch een schorsing voor sterspeler Standard? Carcela wordt vervolgd voor middenvinger

Standard-trainer Michel Preud’homme ontsnapte aan een bijkomende straf nadat hij tijdens Anderlecht­ - Standard naar de tribunes werd gestuurd, maar Mehdi ­Carcela wordt wel op het matje geroepen. Carcela zal voor de Geschillencommissie moeten komen en riskeert daar een boete en een schorsing.

De Marokkaanse sterspeler van Standard maakte in de fel beladen Clasico voor het oog van de camera’s een zogenaamde bras d’honneur gecombineerd met een middenvinger nadat zijn doelpunt door de ­videoref werd afgekeurd. Eerder in de match had Carcela al de assist voor de openingsgoal van Marin gegeven.

De tirade van Preud’homme werd uiteraard in het scheidsrechtersverslag opgenomen, maar het obscene gebaar van Carcela niet. Het bondsparket kan in zo’n geval ambtshalve een vordering aanhangig maken. Dat is ondertussen gebeurd. Vooral een schorsing zou bijzonder ongelegen komen, want Carcela is momenteel erg belangrijk voor de Rouches. Vanavond tegen Genk kan hij wel nog gewoon spelen.

Vervolging voor spreekkoren

Tegen ex-Standard-verdediger Christian Luyindama, die intussen bij Galatasaray voetbalt, werd al een proces-verbaal opgemaakt omdat hij na de wedstrijd ‘Puta Anderlecht’ riep in de stadionmicrofoon. Luyindama kan door de Belgische voetbalbond niet meer ­gestraft worden maar Standard zal zich toch moeten verantwoorden voor het geval. Voordat Luyindama de scheldfrase riep, deed een deel van de supporters dat al. Dat is op de beelden te zien en te horen. Kwetsende spreekkoren kunnen bestraft worden.

Voorts riskeren zowel Anderlecht als Standard een straf voor het gebruik van vuurwerk door hun supporters.