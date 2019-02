“Een speciale plaats in de hel”: zijn dit de politici die de Brexit rooskleurig voorstelden die de Europese president verwenst?

De ontmoeting in Brussel tussen Theresa May en Jean-Claude Juncker stond gisteren bol van de spanning, en dat niet alleen omwille van de gesprekken. Een uitspraak van Europees president Donald Tusk aan de vooravond ervan, had de Britten woedend gemaakt. “Zij die de Brexit hebben gepromoot, zonder maar een begin van een plan, verdienen een speciale plaats in de hel.” Waarop Guy Verhofstadt, onderhandelaar voor het parlement, aanvulde dat hij “betwijfelde of Lucifer ze zou verwelkomen, na wat ze in Groot-Brittannië hebben aangericht zouden ze ook de hel kunnen verdelen”. Tusk noemde geen namen. Maar de onderstaande Brexiteers komen zeker in aanmerking.