Kankerpatiënte stapt met buurvrouwen elke dag 25 kilometer naar ziekenhuis: "Echte vriendinnen geworden"

Toen Brigitte Van Wichelen uit Kessel (Nijlen) eind 2017 voor de tweede keer getroffen werd door kanker, besloot ze om elke dag te voet naar het ziekenhuis te stappen voor haar behandeling in het ziekenhuis van Duffel. De lange tocht van in totaal 25 kilometer moest ze gelukkig niet alleen afleggen: haar buurvrouwen wandelden mee. Nu willen ze ook andere mensen verbinden met de hulp van sport.

Brigitte (53) deed al langer intensief aan sport en nam deel aan triatlons. “Ik had geen zin om ‘de patiënt’ te zijn nu ik weer ziek was. Ik wilde in mijn hoofd liever een grote ...