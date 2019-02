CLUBNIEUWS. Wesley haalt de Brugse derby, PV’tje voor Chevalier en Harbaoui op zoek naar honderdste treffer

De 25ste speeldag in de Jupiler Pro League staat voor de deur. ‘Money time’ en dus zijn de belangen hoog. Wij lijsten alvast alle clubnieuws voor u op in deze zenuwslopende tijden.

CLUB BRUGGE - Wesley haalt de stadsderby

Goed nieuws voor Club Brugge: zonder ongelukken haalt Wesley de ­derby van zondag tegen Cercle. Na een probleempje aan de enkel, opgelopen tijdens de wedstrijd tegen AA Gent, hervatte de Braziliaanse aanvaller gisteren de groepstraining. Vossen verteert zijn eerste trainingsweek probleemloos, al blijft het afwachten of hij zondag al in de selectie zit. Ook Vlietinck traint opnieuw met de groep. De jongeling sukkelde maandenlang met een hardnekkige spierblessure, zijn laatste wedstrijd dateert van ruim drie maanden geleden. Club kan zondag ­trouwens rekenen op de steun van ongeveer 6.000 supporters. Met buur Cercle werd overeen­gekomen dat de ‘uitfans’ de volledige Zuidtribune voor zich krijgen. De Vereniging rekent op 8.000 à 9.000 thuisfans.

Club Brugge geeft jonge fans die dit jaar hun communie of lentefeest vieren weer de mogelijkheid tot een fotoshoot in het Jan Breydelstadion. Ook de mascottes zullen aanwezig zijn. Deelname is gratis, maar deelnemers moeten wel hun eigen fotograaf meenemen. De fotomomenten vinden plaats op 16 en 23 maart, telkens van 10 tot 12 uur. Er wordt steeds afgesproken aan de trappen van de Westtribune. (jve)

KV KORTRIJK - Proces verbaal voor Chevalier

Kortrijk-speler Teddy Chevalier zit in nesten. Politiezone MIRA stelde een proces-verbaal op naar aanleiding van de manier waarop hij zijn doelpunt had gevierd in de gewonnen wedstrijd op Zulte Waregem op 21 september van vorig jaar. Chevalier jende toen de supporters en spelers van Essevee door een ‘fuck you’-gebaar naar Sammy Bossut en de thuisfans te doen. Waarna hij ook nog eens het take the L-dansje van Griezmann imiteerde uit het Fortnite-game. Volgens de politiezone MIRA zorgde dit ervoor dat de fans van Zulte Waregem laaiend waren en dat ze moeilijk te bedaren waren. Chevalier gooide daarna nog meer olie op het vuur door de Kortrijk-fans Essevee Enculé te laten zingen, naar analogie met wat de Zulte Waregem-fans altijd zingen: Chevalier enculé. Voor politiezone MIRA van het goede te veel voor een speler met een voorbeeldfunctie, waarna het een pv opstelde en Chevalier wenst te verhoren. Kortrijk van zijn kant reageerde door #freechevalier op Twitter te plaatsen.

KV OOSTENDE - Rugproblemen De Sutter voorbij

De rugproblemen van De Sutter zijn voorbij. De aanvaller kan normaal gezien morgen gewoon aantreden op Charleroi. Bij KV Oostende-Eupen op 16 februari staan de inwoners van buurgemeente Bredene centraal. Zij mogen na het voorleggen van hun identiteitskaart voor de democratische prijs van 6 tot 10 euro de match bijwonen. Tickets kunnen afgehaald worden in de fanshop. (jve)

ZULTE WAREGEM - Campagne tegen alcohol en drugs

Hamdi Harbaoui (34) kan zondag – uitgerekend tegen zijn ex-club Anderlecht – zijn 100ste goal in eerste klasse maken. Daarmee zou de Tunesiër in een select clubje ­terechtkomen: van de nog actieve spelers in ­onze Jupiler Pro League scoorden alleen Vossen (124), Leye (118) en ­Perbet (104) al honderd keer of meer. Dat het dan ook nog eens uitgerekend zou gebeuren op Anderlecht, waar de Tunesiër in twee periodes nooit voluit zijn kans kreeg, zorgt voor een extra pigment. “Het wordt spe­ciaal, ja. Voor die eerste periode, toen Teodorzcyk veel scoorde, kon ik nog begrip tonen. Maar na mijn uitleenbeurt aan Charleroi maakte hij niet meer goals dan ik en kreeg ik toch geen kans. Soit, met revanche­gevoelens zit ik niet. Maar als ik zondag scoor en Anderlecht raakt daardoor in Play-off 2, het zij zo. Op het veld ken ik geen emoties.”

Zulte Waregem zet zijn schouders onder de preventiecampagne tegen alcohol- en drugsmisbruik samen met de Stad Waregem, de politiezone Mira en met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Walsh, Bongonda, Peeters, ambassadeur Han Solo en burgemeester Vanryckeghem zijn te zien in een video waarin ze zich duidelijk distan-tiëren van alcohol en drugs.(jcs)

CERCLE BRUGGE - Warm onthaal en vuurwerk

Cercle wil van de derby de match van het jaar maken. Fans steken zaterdag de spelers een hart onder de riem op de laatste trainingen. In het secretariaat kunnen tickets gekocht worden van 10 tot 16 uur. Net als vorig jaar tegen Beerschot wil men zondag de spelersbus een warm onthaal bezorgen aan de stadionpoorten. Voor de match wordt ook vuurwerk afgestoken. (kv)

KAA GENT - Bekerverhaal beloften is voorbij

Beloftecoach Ferrera kon voor de 1/8ste finale van de beker op Genk enkel op doelman De Busser rekenen van de A-kern. Na een slordige openingsfase openden de bezoekers via Reyners de score van op de stip. Even later liet De Busser zich verrassen op een schot van Sierra-Cappelletti: 0-2. En toen Bertaccini er vlak voor de pauze 0-3 van maakte, was de partij gespeeld. Nsimba maakte nog de 0-4. (ssg)

LOKEREN - Musona geraakt speelklaar

De Boeck kan zaterdag weer rekenen op Knowledge Musona. De Zimbabwaan trainde woensdag voor het eerst weer voluit mee met de groep nadat windpokken werd vastgesteld. De Ridder kreeg maandag een inspuiting in de schouder, waardoor hij even niet trainde. Gisteren ging het echter al veel beter. Bij Lokeren hopen ze dat hij fit raakt voor de match tegen Antwerp. (whb)

WAASLAND-BEVEREN - Hopen op Boljevic

Trainer Adnan Custovic hoopt zaterdag toch een beroep te kunnen doen op Aleksandar Boljevic, die vorige week een voetblessure opliep. “Hij is een belangrijke schakel in onze ploeg”, aldus de Bosniër. “Hopelijk kunnen we hem klaarstomen voor de match tegen STVV.” Daam Foulon hersteld nog van zijn blessure. Din Sula speelde maandag mee met de beloften, maar is nog niet speelklaar voor dit weekend. (whb)

RC GENK - Uronen raakt fit

Clement selecteerde 22 spelers, inclusief de opnieuw fitte Uronen. Ook Lucumi staat dicht bij een terugkeer in de wedstrijdkern, op Berge wordt het nog iets langer wachten. De Japanner Ito landde donderdagavond en zit in de tribunes. (mg)

STVV - Boete van 2.000 euro na Limburgs derby

Na incidenten in de ­Limburgse derby kreeg STVV van de voetbalbond een boete van 2.000 euro. De thuismatch tegen RC Genk moest op ­18 ­januari ruim vijf minuten later van start gaan. Genkse en Truiense fans hulden Stayen toen in een rookwolk. In de veertigste minuut moesten STVV-doelman Steppe en Genk-verdediger Dewaest ­verzorgd worden na een stevige botsing. Op het moment dat de medische staf het veld opliep, gooiden sommige STVV-fans bierbekertjes en andere projectielen op het veld. Ook Genk gaat niet vrijuit, maar komt wellicht pas volgende week voor.

Op de donderdagtraining op Stayen ontbrak alleen de Braziliaan Thallyson. Hij sukkelt met een voetblessure. (blg/gus)