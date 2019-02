Amazon-topman beschuldigt tabloid van afpersing

De Amazon-topman schakelde privédetectives in om te achterhalen vanwaar het lek kwam. Foto: AFP

De topman en oprichter van Amazon, Jeff Bezos, heeft AMI, de uitgever van weekblad National Enquirer, beschuldigd van afpersing. De uitgever zou ermee gedreigd hebben intieme foto’s van Bezos te publiceren als hij niet stopt met zijn onderzoek naar het blad.

Bezos en zijn vrouw Mackenzie kondigden vorige week hun scheiding aan na een huwelijk van 25 jaar. De tabloid National Enquirer publiceerde diezelfde dag nog een artikel over een affaire die Bezos had, aan de hand van privéboodschappen tussen Jeff Bezos en een vriendin in de lente van 2018.

De Amazon-topman schakelde privédetectives in om te achterhalen vanwaar het lek kwam. In een bericht donderdag liet Bezos verstaan dat de onderzoekers onder meer banden gevonden hebben tussen AMI, Saudi-Arabië en Donald Trump.

“Eerder dan toegeven aan afpersing, heb ik beslist om exact te publiceren wat mij gestuurd werd door de uitgever, ondanks de persoonlijke gevolgen waarmee ze dreigen”, aldus Bezos. “Als ik in mijn positie niet tegen dit soort van afpersing kan ingaan, hoeveel mensen kunnen dat dan?”

Vrienden

David Pecker, de uitgever van de Enquirer, beschreef Trump in het verleden als een “persoonlijke vriend”. Volgens een aanklacht van voormalige Playboy-model Karen McDougal betaalde AMI haar 150.000 dollar op voorwaarde dat ze niets over haar relatie met Trump openbaar zou maken.

Bezos wordt beschouwd als een van de rijkste mensen ter wereld. Hij is ook eigenaar van de krant de Washington Post, een bastion van wat Trump geregeld “fake news” noemt. De Amerikaanse president en Jeff Bezos zijn duidelijk geen vrienden.