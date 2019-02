Woody Allen eist 68 miljoen dollar van Amazon

Woody Allen sleept Amazon voor de rechter in Amerika wegens contractbreuk. Hij verwijt de internetreus een einde gemaakt te hebben aan een overeenkomst op basis van oude beschuldigingen tegen de regisseur. Dat hebben zijn advocaten donderdag bekendgemaakt.

Uit de dagvaarding die het kabinet Quinn Emanuel neergelegd heeft voor een rechtbank in Manhattan blijkt dat Woody Allen minstens 68 miljoen dollar eist van Amazon op grond van een contract dat voorzag in de productie en distributie van vier films.

Volgens Allen wilde Amazon in juni een einde maken aan het contract tussen beide partijen en weigerde het om hem de 9 miljoen dollar te betalen die voorzien waren voor de financiering van de film ‘A rainy day in New York’, die al gedraaid was.

Het contract voorzag ook in minimale enveloppes van 9, 25 en nog eens 25 miljoen dollar voor de drie andere films, gepland voor respectievelijk 2018, 2019 en 2020, of 68 miljoen in totaal.

Allen verwijt Amazon ook dat het de distributie niet verzekerd heeft van de film ‘A rainy day in New York’, die nooit uitgekomen is in de zalen en evenmin online geplaatst werd op het videoplatform van Amazon.

Misbruik van adoptiedochter

Allen werd beschuldigd van seksueel misbruik op zijn adoptiedochter Dylan Farrow in 1992, toen ze zeven jaar oud was. Na twee onderzoeken werd hij buiten vervolging gesteld. Maar Dylan Farrow, gesteund door haar adoptiemoeder Mia Farrow en haar broer Ronan Farrow, heeft al meermaals de beschuldigingen publiekelijk herhaald, de laatste keer in januari 2018. Woody Allen heeft ze steeds ontkend.