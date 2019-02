Duizenden protesteren tegen regering in Haïti

Duizenden mensen hebben in Haïti tegen de regering en de corruptie geprotesteerd. Ze eisen het ontslag van president Jovenel Moise en staken donderdag wegversperringen in hoofdstad Port-au-Prince in brand.

Volgens berichten van lokale media viel daarbij een dode. De politie zette ook traangas in tegen de demonstranten.

De manifestanten verwijten de regering geld uit een noodfonds verduisterd te hebben. Dat moest eigenlijk dienen voor wederopbouw na de verwoestende aardbeving in 2010. Daarbij kwamen honderdduizenden mensen om het leven.

Haïti wordt beschouwd als het armste land op het westelijk halfrond. De staat is grotendeels afhankelijk van buitenlandse hulp. Behalve corruptie is ook criminaliteit met geweld een groot probleem in Haïti.