Overheid wil zelf wiet gaan telen

De overheid wil een Cannabisbureau ­oprichten om de ­productie van medicinale cannabis zelf in handen te nemen. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Vandaag is de productie van medicinale cannabis in ons land strikt verboden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkte aan een wettelijk kader, maar door de val van de regering belandde dat plan in de prullenbak.

Open Vld, CD&V en MR zoeken daarom via parlementaire weg naar een nieuwe meerderheid. Gisteren dienden Kamerleden Nele Lijnen (Open Vld), Els Van Hoof (CD&V), Raf Terwingen (CD&V) en Damien Thiéry (MR) een wetsvoorstel in voor de oprichting van een Cannabisbureau, onder de vleugels van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het Cannabisbureau moet instaan voor de volledig organisatie van de teelt van medicinale cannabis en de laatste hindernis wegnemen voor de legale productie in ons land. “Het Cannabisbureau zal zowel zorgen voor de vergunningen van de gronden waarop geteeld mag worden als het vergunnen van de telers die de medicinale cannabis effectief zullen produceren”, zegt Nele Lijnen.

Open Vld, CD&V en MR hopen op de steun van ex-coalitiepartner N-VA. Voor N-VA ligt de kwestie gevoelig, omdat de partij tegen elke vorm van drugs is en zich de afgelopen jaren heeft geprofileerd met de War on Drugs in Antwerpen.