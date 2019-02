Delphine Boël zet Albert het mes op de keel: 5.000 euro per dag dat hij geen DNA-staal afstaat

Delphine Boël dreigt met een dwangsom van 5.000 euro per dag dat koning Albert II geen DNA-staal afstaat. De voormalige koning gingen in cassatieberoep tegen een uitspraak die hem verplicht om een vaderschapstest te ondergaan. Maar volgens de advocaten van Boël werkt dat beroep niet opschortend.

Volgens de krant Le Soir overwegen de advocaten van Delphine Boël om een dwangsom te eisen, als koning Albert II blijft weigeren om DNA af te staan voor een vaderschapstest.

Boël haalde eind oktober al een belangrijke slag thuis. Na een jarenlange jojo van uitspraken voor en tegen, oordeelde het Brusselse hof van beroep officieel dat Jacques Boël niet haar biologische vader is. Daar bestond ook geen twijfel meer over, na onderzoek van de DNA-stalen die de industrieel had afgestaan. Maar de rechtbank erkende tegelijk dat Jacques Boël niet haar wettelijke vader is. Daarmee opende de rechtbank meteen de weg voor de volgende stap in de procedure, de stap die koning Albert II altijd heeft proberen te vermijden.

Het Hof vraagt het voormalige staatshoofd om DNA, om na te gaan of hij de vader van ­Delphine Boël kan zijn, iets waar nog maar weinigen aan twijfelen.

Juridisch gevecht

Maar koning Albert heeft cassatieberoep aangetekend tegen die beslissing. Volgens Le Soir is het nu uitkijken naar de zitting van 14 februari. Dan wordt in principe de kalender vastgelegd voor het tweede luik van het onderzoek naar het vaderschap. Dat wordt een juridisch robbertje. De verdediging zal poneren dat de hele zaak opgeschort moet worden, tot er een uitspraak in cassatie is. De advocaat van Boël zal dan weer proberen hard te maken dat het cassatieberoep helemaal niet in de weg van een snelle DNA-test moet staan.

Verwacht wordt dat de rechtbank nog geen beslissing neemt, op 14 februari, maar mogelijk pas een paar maanden later. Als het Brusselse hof van beroep beslist dat de koning zich, ondanks het cassatieberoep, toch binnen een bepaalde termijn aan een DNA-test moet onderwerpen, zal Boël een dwangsom van 5.000 euro per dag eisen. Als de koning blijft weigeren, kan de rechtbank wettelijk ook altijd concluderen dat hij de biologische vader is.