“Carcela is de beste. En toch staat hij niet in mijn dreamteam”: het beste elftal uit de twee sterkste ploegen van het land volgens Yannick Ferrera

Staan met Genk en Standard vanavond dé twee titelfavorieten tegenover elkaar? Werkzoekend coach en analist Yannick Ferrera, ex-Standard, tekent nog een beetje voorbehoud aan. “Vandaag wél. Maar pas na 3 of 4 speeldagen in PO1 weten we of Club Brugge en zelfs Antwerp ook nog kampioen kunnen spelen.” Waar we niet mogen aan twijfelen: “Het zijn zonder twijfel de twee beste teams van het ogenblik.” En hij mag uit die twee zijn dreamteam ­samenstellen.