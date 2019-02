Gezinnen moeten mee betalen voor nieuwe gascentrales: weer 15 euro per jaar extra

Als in 2025 de kerncentrales onherroepelijk dichtgaan moeten nieuwe gascentrales overnemen. Die moeten nog gebouwd worden en daar gaan alle elektriciteitsverbruikers aan mee betalen.

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) is zo goed als klaar met een kaderwet die de bouw van nieuwe gascentrales moet mogelijk maken. Als straks in 2025 alle kerncentrales dichtgaan, en dat blijft de bedoeling, dan moeten zeven tot negen gascentrales het overnemen om de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren.

Dat zal geld kosten. Bart De Wever (voorzitter N-VA) lanceerde al het bedrag van 9 miljard euro. Een bedrag dat Marghem op dit moment helemaal niet wil bevestigen. Een eerdere studie van PWC sprak over een jaarlijkse overheidsubsidie van 350 miljoen euro om de centrales - gebouwd door privé-investeerders - rendabel te houden.

Dat zal door alle verbruikers, gezinnen en bedrijven, worden betaald. Geen nieuwe belasting, zegt Marghem, maar een extra heffing op de energiefactuur. Het zou gaan om 15 euro per jaar per huishouden.

Ontslag Schauvliege

De federale minster Marghem kwam in Terzake ook even terug op het ontslag van haar collega Joke Schauvliege. ‘Ik vind het jammer voor haar, want ze heeft heel haar ziel gelegd in haar bevoegdheden. Maar er was een probleem omdat ze dingen had gezegd die voorbijgingen aan de waarheid.’

Zelf heeft Marghem naar eigen zeggen ook duizenden berichten op haar voicemail gekregen en talloze mails ontvangen. ‘Iets minder op mijn gsm.’ Maar dat doet niets terzake, vindt ze, ‘want iedereen gaat anders om met die druk’.