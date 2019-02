Onderzoek naar discriminerende spaarrekening Bpost: vijf keer meer rente onder de veertig jaar

Een 54-jarige man heeft een klacht ingediend tegen Bpost Bank wegens leeftijdsdiscriminatie. Hij wilde overstappen naar de zogeheten Cocoon Spaarrekening, waar de rente beduidend hoger kan oplopen dan het klassieke spaarboekje, maar kreeg het deksel op de neus: de man is te oud. Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia onderzoekt de klacht.

De Cocoon Spaarrekening van Bpost Bank is voor veel spaarders bijzonder aanlokkelijk. Met een basispremie van 0,4 procent en een getrouwheidspremie van 0,15 procent, is het één van de interessantste spaarrekeningen op de huidige markt. Helaas kan niet iedereen gebruikmaken van de Cocoon-rekening: in de kleine lettertjes staat dat het product enkel beschikbaar is voor personen tot 40 jaar.

Wie ouder is kan bij Bpost Bank terecht bij andere spaarformules. Daar zijn de interesten echter een pak minder interessant: 0,01 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie, de wettelijke minima.

Leeftijdsdiscriminatie

De “leeftijdsdiscriminatie” is bij een spaarder uit Ronse in het verkeerde keelgat geschoten, meldt De Tijd. “We kunnen aanvaarden dat er speciale rekeningen zijn voor kinderen of jongeren. Maar ouder zijn dan 40, is toch geen geldige reden om dit soort spaarrekening niet te krijgen.” De man heeft een klacht ingediend bij het interfederaal gelijkekansencentrum Unia.

Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V) benadrukt dat discriminatie bij wet verboden is. “Ook leeftijdsdiscriminatie. Dat onderschatte maatschappelijk probleem dreigt door de vergrijzing nog toe te nemen. Het mag niet onder de radar blijven en het is belangrijk contact op te nemen met Unia zodat een oplossing gevonden kan worden.”

Actieve jongeren

Toch mikken nagenoeg alle banken op specifieke doelgroepen met spaarformules. Dat zij onderscheid maken is wettelijk mogelijk, zegt Isabelle Marchand van Febelfin, de koepel van de banksector. “Een KB over de spaarrekeningen laat toe dat banken leeftijd koppelen aan een spaarformule.” Daarbij gaat het niet enkel om aantrekkelijke opties voor kinderen en jongeren. “Elke bank kan daar haar eigen invulling aan geven, in lijn met haar commercieel beleid.”

“De Cocoon Spaarrekening is gericht op actieve jongeren, tot 40 jaar”, aldus Wouter Baelde, woordvoerder van Bpost Bank. “De bedoeling is hen te helpen in hun eigen tempo te sparen voor een eigen woning.”