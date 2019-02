Leep plan om nieuw stadion Club Brugge toch te bouwen… rond eigendom van Antwerp-eigenaar Paul Gheysens heen

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) probeert hemel en aarde te bewegen om het nieuwe stadion van Club Brugge te helpen bouwen. Enkele grondbezitters, waaronder Joris Ide (aandeelhouder bij Anderlecht) en Paul Gheysens (Antwerp) trokken immers naar de Raad van State om te procederen tegen hun onteigening. De fauw stuurt aan op een compromis, maar kan Gheysens maar niet bereiken. Dus denkt hij openlijk na over een leep plan om het stadion van Club Brugge toch te bouwen - of Gheysens daar nu akkoord mee gaat of niet.

“Meneer Gheysens is eigenaar van slechts drie hectare in het hele plan”, legt De fauw uit in Het Laatste Nieuws. “Dat is een zéér klein deel. Misschien bestaat de mogelijkheid om een nieuw plan te maken, waarbij we de grenzen wat kunnen verplaatsen, zodat zijn gronden niet meer binnen het gebied liggen. Dan is hij de eigenaar van een eiland daar ergens tussenin.”

Club Brugge worstelt al meer dan tien jaar met de stadionproblematiek. Meer dan een jaar geleden zette de Vlaamse overheid het licht voor de bouw van een nieuwe voetbaltempel eindelijk op groen, maar het project liep vertraging op doordat enkele grondeigenaars in beroep gingen bij de Raad van State. Onder hen dus ook ondernemers Joris Ide en Paul Gheysens.

Ide had zo’n 50 hectare grond aangekocht met de bedoeling er kmo-grond van te maken, maar in Brugge geloven ze dat Ghelamco-topman Gheysens vooral dwarsligt om wraak te nemen op Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, die spelbreker was bij de bouw van Gheysens’ Eurostadion.

Gheysens ontkende dat verhaal eerder al in onze krant. “Ik heb die gronden gekocht om opslagplaatsen op te zetten. Dat zal nu niet kunnen, dus wil ik daarvoor vergoed worden. Ik heb geen dubbele agenda. En ik heb ook geen rancune, ik sta daarboven.”