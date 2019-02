Instagram gaat foto’s die aanzetten tot zelfverminking verbieden

Instagram gaat voortaan alle foto’s verwijderen waarop aanstootgevende beelden staan die aanzetten tot zelfverminking. Volgens de topman van het bedrijf is het een belangrijke stap in de strijd tegen automutilatie en zelfdoding.

Instagram is een sociaal netwerk dat erg populair is bij jongeren. Ze kunnen er, net zoals op Facebook, naar hartenlust foto’s en filmpjes posten. “Maar de laatste maand hebben we gemerkt dat we nog niet staan waar we moeten staan op het gebied van het verwijderen van aanstootgevende beelden”, klinkt het in een officiële persmededeling op de website van het bedrijf. “We zullen dan ook meer doen om onze gebruikers te beschermen en beelden die aansporen tot zelfverminking verwijderen.”

Littekens

Instagram verbiedt al langer beelden die zelfmoord of zelfverminking bewust promoten, maar zal nu ook strenger optreden bij minder expliciete foto’s en video’s. Zo zal het gebruikers die bijvoorbeeld een litteken publiceren, niet in de zoekresultaten of aanbevelingen laten verschijnen. Het algoritme van Instagram zal die beelden dus wel opmerken, maar niet (meteen) verwijderen. Dat om te vermijden dat mensen die in nood verkeren, niet geholpen kunnen worden omdat ze er niet over kunnen berichten.

Het bedrijf zal daarnaast trachten om kwetsbare gebruikers aan hulporganisaties te koppelen. Het is nu al zo dat wie de #selfharm opzoekt, een pagina te zien krijgt waar verteld wordt hoe en waar ze geholpen kunnen worden indien nodig.

Ook Facebook liet intussen weten dat hun beleid zal verscherpt worden.

Na heisa overlijden meisje

De aankondiging van Instagram lijkt er niet zomaar te komen. In Groot-Brittannië ontstond heel wat commotie na de dood van Molly Russell. Het 14-jarig meisje maakte in 2017 plots een einde aan haar leven, maar volgens de familie is Instagram daar grotendeels verantwoordelijk voor. Haar ouders ontdekten namelijk, pas veel later, dat hun dochter op het sociale netwerk heel wat profielen met aanstootgevende inhoud volgde. Zo stond ze onder meer in contact met mensen die zelfdoding promoten. “Er bestaat geen twijfel over dat Instagram geholpen heeft bij de zelfdoding van mijn dochter”, zei haar vader Ian Russell recentelijk nog in een interview met BBC.

Ook in België is het geen onbekend fenomeen. Marie, een vrouw uit Brussel, ontdekte in januari dat haar 13-jarige dochter aan zelfverminking deed. Dat kwam ze niet te weten door een gesprek met het meisje, maar wel door haar Instagram-profiel. Daar had haar dochter blijkbaar uitleg gekregen van andere meisjes over hoe ze dat het best kon doen. “Ik was geschokt door het zien van al die profielen van meisjes tussen de 13 en 15 jaar oud die foto’s van hun bloedende lichaam toonden en ervan dromen om anorexia te hebben,” zegt Marie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.