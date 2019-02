Twee doden bij hevige dakbrand in Dilbeek

Dilbeek - In de Baron Robert de Vironlaan in Dilbeek woedt vrijdagochtend een hevige dakbrand. Daarbij vielen zeker twee doden, zo bevestigt burgemeester Willy Segers.

De brandweer werd omstreeks 7.45 uur opgeroepen voor een hevige brand in een huis in de Baron Robert de Vironlaan. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak. De brandweerlui probeerden met man en macht het vuur onder controle te krijgen, maar trof twee lichamen aan. Voor hen kwam alle hulp te laat. Hoe het vuur ontstaan is, is nog niet duidelijk. Het parket komt ter plaatse.

“Het betreft een groot pand dat verdeeld is in twee wooneenheden. Toen het eerste brandweervoertuig enkele minuten na de oproep arriveerde, sloegen de vlammen al uit de woning. Voor twee personen die zich op dat ogenblik in het pand bevonden, kon geen hulp meer baten”, zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. De identiteit van beide slachtoffers is momenteel nog onbekend.