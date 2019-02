Wie geld afhaalt bij Bpost zal moeten betalen, ook als je klant bent: “Ongehoord”

Betalen om geld af te halen, het gebeurt al bij automaten van sommige banken waar je geen klant bent. Bpost Bank gaat een stapje verder: binnenkort wordt ook eigen klanten extra kosten in rekening gebracht voor het opnemen van cash. Het gaat om 50 cent per transactie. “Ongehoord”, vindt Test Aankoop.

Houders van de b.compact-rekening bij Bpost Bank kunnen vanaf 18 maart één gratis geldafhaling per maand doen. Wie vaker in de periode cash opneemt, moet 50 cent per transactie betalen, zelfs als het een partner van Bpost Bank is.

“Ongehoord”, vindt consumentenorganisatie Test Aankoop. “De druk van de banken in de richting van een cashloze en digitale maatschappij wordt alsmaar groter.” Maar: “Er zijn nog steeds talloze consumenten die belang hechten aan cashbetalingen, papieren overschrijvingen of het opvragen van rekeninguittreksels. Bovendien zijn er nog talrijke handelszaken waar mens als klant enkel cash kan betalen. Tegelijkertijd zien we dat er meer en meer bank – en geldautomaten en agentschappen uit het straatbeeld verdwijnen.”

Test Aankoop begrijpt dat we richting een zo goed als digitale en cashloze maatschappij gaan, maar vindt die transitie te agressief. De organisatie doet daarom enkele voorstellen, zoals gratis opnames van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van de concurrerende banken. Ook pleit Test Aankoop voor een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van financiële dienstverlening aan consumenten.

Specifieke doelgroep

Bpost Bank bevestigt de nieuwe regeling. “Maar het gaat enkel om de b.compact-formule. Die is bestemd voor een zeer specifieke doelgroep”, benadrukt woordvoerder Frédéric Jonnart. “Allereerst zijn het mensen die ons als tweede bank gebruiken, bijvoorbeeld om te sparen. Dagelijkse bancaire zaken doen ze bij htun andere bank. Daarnaast doen zijn betalingen bijna altijd digitaal.”

Zo’n 25 procent van de klanten van Bpost Bank heeft een b.compact-rekening. Voor personen die geregeld geld afhalen, is er de b.comfort-formule, zegt Jonnart nog.