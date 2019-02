Dick Advocaat weigert aanbieding van Feyenoord wegens “negatieve sfeer”

Dick Advocaat heeft een aanbieding van Feyenoord naast zich neergelegd om vanaf komend seizoen Giovanni van Bronckhorst op te volgen als hoofdtrainer van de club. De Hagenaar, die nu nog trainer van FC Utrecht is, heeft dat donderdagavond aan de Rotterdamse club laten weten.

“We hebben één oriënterend gesprek gevoerd. Maar ik heb besloten om er geen vervolg aan te geven”, legt Advocaat uit. “Laat ik voorop stellen dat ik het een grote eer vind dat Feyenoord bij mij heeft aangeklopt. Maar er is zo’n negatieve sfeer ontstaan rond mijn eventuele benoeming dat ik het simpelweg niet zie zitten om het te gaan doen. Op die sfeer zit Feyenoord niet te wachten en ik uiteraard ook niet.”

De 71-jarige Advocaat, die onder meer het Nederlands elftal en de Rode Duivels (09/2009-05/2010) coachte, had al te kennen gegeven na dit seizoen te stoppen bij FC Utrecht.

Bij Feyenoord stopt Giovanni van Bronckhorst op het einde van dit seizoen. Hij is er sinds 2015 aan de slag. Onder leiding van de voormalige linksachter behaalde Feyenoord in het voorjaar van 2017 zijn eerste landstitel in achttien seizoenen. Van Bronckhorst leidde zijn team de voorbije jaren verder ook naar twee maal winst in de KNVB Beker (2016 en 2018) en twee Supercups (2017 en 2018).

Dit seizoen staat Feyenoord na twintig speeldagen op de derde plaats in de Eredivisie met 39 punten, op ruime afstand van PSV (55 ptn) en Ajax (50 ptn).