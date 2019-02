Oliver Deschacht houdt wrang gevoel over aan vertrek bij Anderlecht: “Er was maar één persoon die me weg wilde”

Olivier Deschacht (37) heeft in een gesprek met de RTBF voor het eerst het achterste van zijn tong laten zien over zijn vertrek bij Anderlecht. De verdediger die meer dan 600 keer voor paars en wit uitkwam, lijkt Marc Coucke te viseren in zijn passage bij ‘Sur Le Gril’. “Iedereen wilde dat ik bleef. Op één persoon na.”

In juni 2018 viel na meer dan 600 wedstrijden en 17 jaar in de A-kern het doek voor Olivier Deschacht bij Anderlecht. De oudgediende kreeg geen nieuw contract meer. Tot zijn grote spijt, zo vertelde hij bij de RTBF. “Vanhaezebrouck wilde dat ik bij Anderlecht bleef om de jongeren te begeleiden. In die rol was ik klaar om bankzitter te zijn. Ik zou zelfs geaccepteerd hebben als Anderlecht me voorgesteld zou hebben gratis voor hen te spelen”, aldus Deschacht, die eind augustus voor Lokeren tekende.

Foto: BELGA

“Ik wilde (bij Anderlecht) blijven, iedereen wilde ook dat ik bleef. Op één persoon na.” Volgens de Waalse openbare omroep verwijst Deschacht met die woorden naar Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. “Of het huidige bestuur me teleurgesteld heeft? Kan ik een joker inzetten? (...) Ik dacht dat ik alles gezien had, maar de manier waarop ik afgelopen zomer het Astridpark heb moeten verlaten, heeft me de ogen geopend.”

Het interview dat de RTBF deed met Deschacht kwam eerder deze week al in het nieuws toen journalist Erik Libois bekendmaakte dat de 37-jarige verdediger op het einde van het gesprek boos was opgestapt.

