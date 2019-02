Ontslagen chauffeur Verko krijgt gelijk voor rechtbank: “Dit was een pure afrekening”

Dendermonde / Appels -

Martin Christiaens kreeg voor de arbeidsrechtbank gelijk in de zaak die hij had aangespannen tegen afvalintercommunale Verko, zijn voormalige werkgever. De rechter oordeelde dat hij werd gediscrimineerd omdat hij vakbondsafgevaardigde is en kende hem een schadevergoeding toe. “Dit was een pure afrekening”, reageert Christiaens.