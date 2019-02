Bol.com strijkt neer in Antwerpen

Bol.com, een van de toonaangevende e-commerce platforms in de Benelux met hoofdkantoor in Utrecht, gaat zich nu ook fysiek vestigen in België. De opening van een bijkantoor in Antwerpen, naar verwachting in mei, biedt interessante opportuniteiten voor al wie in de wereld van e-commerce aan de slag wil.

Bol.com is hiervoor op zoek naar medewerkers om ondernemers te ondersteunen en adviseren bij het verkopen van hun assortiment op het platform. Want naast directe leveranciers werkt bol.com ook met tal van partners. Die variëren van fysieke winkeliers die kiezen om hun online activiteiten (deels) uit te besteden, tot volledige online spelers die via bol.com verkopen om hun afzetmarkt te vergroten.

“Voor Antwerpen zijn we specifiek op zoek naar Partner Adviseurs en Partner Specialisten. De Partner Adviseurs staan proactief onze zakelijke partners bij, zowel bij de opstart van de samenwerking als nadien om het verkoopproces te verbeteren. Ze bespreken samen met de partners hoe ze hun producten kunnen positioneren en wat wel/niet te doen en gaan op zoek naar creatieve oplossingen als blijkt dat een bepaald product niet goed verkoopt of bijvoorbeeld om de leveringen te optimaliseren. Soms moeten ze hiervoor de baan op om de partners een bezoek te brengen”, verduidelijkt Recruiter Pieter de Boer die de opstart in België mee coördineert.

“De Partner Specialist houdt zich meer specifiek bezig met het oplossen van alle problemen en het beantwoorden van vragen van de partners. Daarnaast hebben we ook nog account managers nodig die de baan opgaan en prospectie doen om nieuwe partners te zoeken. Voor de opstart in Antwerpen zoeken we alles samen tien mensen”, geeft Pieter de Boer aan.

Blauwe landing

Ooit begonnen als boeken- en cd-winkel en uitgegroeid tot een van de grootste internetwarenhuizen van de Benelux, werkt bol.com inmiddels samen met meer dan 20.000 partners uit België en Nederland, die samen goed zijn voor 17 miljoen artikelen. Volgens de Boer zorgt dit voor heel wat boeiende uitdagingen, opportuniteiten en variatie.

“Ten eerste kom je terecht in een toonaangevend, vooruitstrevend bedrijf in de vernieuwende wereld van e-commerce. Bovendien heb je in Antwerpen de kans om vanaf het begin mee iets neer te zetten in België. Er liggen dus veel kansen om mee te denken over de koers en om te experimenteren met nieuwe manieren om partners te helpen. Bovendien stijgt het aanbod van zakelijke partners snel. Veel paden zijn nog onbepaald of onbewandeld en je krijgt de vrijheid en flexibiliteit om hier écht het verschil te maken. De werksfeer is open, nuchter, informeel en sterk samenwerkingsgericht”, getuigt de Recruiter.

“Nieuwe collega's krijgen bij bol.com een warm welkom. We noemen het de 'blauwe landing', waarbij de nieuwkomers, naast het inhoudelijke aspect, helemaal worden meegenomen in de bol.com wereld. Het gaat een introductieprogramma van zes weken. Het is intensief en best pittig, maar er zitten ook allerlei fun-elementen in om de bol.com-familie en -keuken te leren kennen en ervaren. Ik vond het een bijzonder leuke ervaring. Voor de medewerkers die we zoeken voor het bijkantoor in Antwerpen starten we half maart met die trainingen. Een deel van de opleiding vindt plaats in de campus in Utrecht. Bom.com zorgt in die periode voor verblijf”, legt Pieter de Boer uit.

