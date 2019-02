Het eerste wat Thomas Meunier doet wanneer hij terugkeert naar België is niet meteen wat je van topsporter verwacht...

Dat hij van cultuur en kunst houdt, is ondertussen geen geheim meer. Thomas Meunier onthult nu ook in een interview met ‘Hep Taxi’ voor La Deux waar hij naar uitkijkt als hij naar België terugkeert. “Een mitraillette met kaassaus van de frituur en een Orval bij mijn grootouders.”

Meunier geeft toe dat hij zijn Belgische nationaliteit voor geen geld van de wereld zou willen inruilen. “Soms tel ik de dagen af om met de Rode Duivels te trainen, omdat ik dan terug kan keren naar België. Als ik in de namiddag verlof heb, ga ik naar mijn grootouders om een Orval te drinken en eet ik een mitraillette (een hamburger met frieten tussen een broodje) met kaassaus van de frituur. Het leven in België is voor mij persoonlijk de top van de top.”

In het interview heeft Meunier het ook over zijn weg naar de voetbaltop. Na een passage bij de jeugd van Standard, ging Meunier aan de slag bij Virton. Uiteindelijk kwam hij bij Club Brugge terecht, nadat de club youtube-beelden van hem had gezien. Bij Club Brugge werd hij geselecteerd voor de Rode Duivels en na het Europees kampioenschap van 2016 kwam hij terecht bij PSG waar hij nu speelt bij jongens als Neymar, Kylian Mbappé en Marco Verratti. “Van Verratti kan ik wel nog veel leren zoals het geven van lange ballen en pass-perfectie. Ik streef naar de perfectie, maar dat is bijna onmogelijk”, vertelt Meunier.