Na De Block richt Theo Francken zijn pijlen op andere ex-regeringscollega: “Veel MR-ministers al jaren een blok aan het been”

Een nieuwe dag, een nieuwe hoop modder die Theo Francken richting een voormalig regeringspartner smijt. Vrijdag moet minister Marie-Christine Marghem van Energie (MR) het ontgelden. “Een blok aan het been” en “zo zwak”, klinkt het.

Minister Marghem is zo goed als klaar met een kaderwet die de bouw van nieuwe gascentrales moet mogelijk maken. Het is de bedoeling dat in 2025 alle kerncentrales sluiten en zeven tot negen gascentrales de elektriciteitsbevoorrading overnemen.

Dat zal geld kosten. Om precies te zijn 9 miljard euro, aldus N-VA-kopman Bart De Wever. Minister Marghem wil niet ingaan op de cijfers, maar alle verbruikers zullen moeten meebetalen aan de bouw van de centrales. Geen nieuwe belasting, aldus de minister, maar een extra heffing op de energiefactuur. Het zou gaan om 15 euro per jaar per huishouden.

9 miljard euro belastingsgeld. Is dat 200€/Vlaams gezin of 400€? En maar CO2 in de lucht blazen. En al de rest. Veel MR ministers zijn ook al jaren een blok ah been. Zo zwak. https://t.co/hnaOZQDA7w — Theo Francken (@FranckenTheo) 8 februari 2019

Blok aan het been

Op Twitter haalt Theo Francken (N-VA) vrijdag hard uit naar Marghem naar aanleiding van het nieuws. “Negen miljard euro belastinggeld. Is dat 200 euro per Vlaams gezin of 400 euro? En maar CO2 in de lucht blazen. En al de rest”, klinkt het.

Vervolgens deelt de burgemeester van Lubbeek nog een persoonlijke sneer uit. Veel MR ministers zijn ook al jaren een blok aan het been. Zo zwak.”

Donderdag kreeg een andere oud-regeringscollega en Franckens opvolger als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open VLD), al een veeg uit de pan. In januari nam het aantal verzoeken voor internationale bescherming in België met 120 procent toe ten opzichte van december (toen Francken nog staatssecretaris was). Volgens de N-VA’er komt dat door het beleid van De Block. “En dan verrast zijn dat het chaos is...”