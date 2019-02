Ondanks alle beloften: regering-Michel laat begrotingstekort van 7,7 miljard na

Het begrotingstekort zal dit jaar oplopen tot 1,7 procent van het bbp ofwel 7,7 miljard euro. Dat heeft De Tijd berekend op basis van cijfers van het Planbureau. CD&V-vicepremier Kris Peeters bevestigt dat de begroting een pijnpunt is. Mocht de regering niet in lopende zaken zitten, dan had ze het budget nog wat kunnen bijsturen, aldus de minister.

Het was al langer duidelijk dat het begrotingstekort in 2019 opnieuw stevig zou oplopen. Eerdere ramingen gingen al uit van een tekort van meer dan 7 miljard euro. Vorig jaar werd nog afgesloten met een tekort van 0,8 procent. Een van de verklaringen is het wegvallen van een eenmalige maatregel die de boetes optrok voor bedrijven of zelfstandigen die te weinig voorafbetalingen doen. Maar ook de groeiverwachtingen liggen lager dan geraamd.

In De Ochtend op Radio 1 bevestigde vicepremier Peeters dat de volgende regering opnieuw voor een serieuze saneringsoperatie staat. Volgens hem had de regering nog een volwaardige begrotingscontrole kunnen houden indien ze niet in lopende zaken zat, en dan nog een en ander kunnen bijsturen. “We hadden als regering met volle bevoegdheden nog iets kunnen rechttrekken, maar niet de volledige 7,7 miljard euro”, geeft Peeters aan.

Hij ontkent dat de regering geen begrotingsinspanningen heeft geleverd. Bij het begin van de legislatuur bedroeg het tekort nog 3,1 procent van het bbp, luidt het. De ‘Zweedse’ coalitie had bij haar aantreden een begrotingsevenwicht vooropgesteld. “We hebben een evenwicht tussen het economische en sociale gezocht”, bijvoorbeeld door de tax shift niet alleen de bedrijven ten goede te laten komen, aldus Peeters.