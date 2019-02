West-Vlaming zorgt voor Franstalige verkopers

Verkopers zoeken in Frankrijk, vaak door middel van een stage. Dat is in een notendop het project van het consultancybedrijf DewaFlex. “In Frankrijk worden veel salesprofielen gezocht door Vlaamse bedrijven. Maar de cultuurverschillen zijn vaak een hinderpaal.”

Veel Belgische bedrijven, en West-Vlaamse in het bijzonder, zijn vragende partij voor een goede verkoper op de Franse markt. Met het project en concept DewaConnect wil het van origine Vlaamse en in Roubaix gevestigde consultancybedrijf DewaFlex die organisaties een goede kandidaat helpen vinden.

DewaFlex is op zich een Frans bedrijf dat gerund wordt door Pieter Dewaele, een geboren en getogen Vlaming met West-Vlaamse roots, want afkomstig uit Otegem. “Binnen DewaFlex hebben wij de business unit DewaConnect opgericht. Deze tak van het bedrijf gaat effectief op zoek naar Franstalige verkopers voor Belgische bedrijven”, bevestigt Pieter Dewaele, directeur van DewaFlex.

Stage

Het gaat dan om verkopers die op het einde van een stageperiode door het bedrijf in dienst kunnen worden genomen. “Vaak worden inderdaad ‘stagiaires en alternance’ ingezet, studenten die op universitair niveau een duaal traject volgen. Het gaat dan alternerend om lessen in combinatie met een betaalde stage bij DewaFlex”, klinkt het.

Via DewaConnect rekruteert en begeleidt het bedrijf Franse studenten om onder meer Belgische bedrijven in Frankrijk te helpen bij het ontwikkelen en uitbouwen van hun markt. Samen met Cepreco (een Noord-Franse business school) en de Région Hauts-de-France organiseert het bedrijf namelijk stages voor Franse studenten, die Belgische ondernemingen op weg willen helpen. Het initiatief loopt in principe van februari tot in het najaar.

Samen met de partners worden er uit de bachelorstudenten een tiental gekozen die in het project kunnen stappen. “De studenten voeren voornamelijk fysieke marktstudies uit voor Vlaamse bedrijven die de Franse markt willen betreden”, illustreert Dewaele. Idealiter biedt het bedrijf de student op het einde van de stage een contract van onbepaalde of bepaalde duur aan.

