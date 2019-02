Eerste verdachte van kluizenkraak vrijgelaten: “Proces wordt in de media gevoerd”

Antwerpen - Koba M., de Antwerpenaar van Georgische origine die maandag werd opgepakt in de zaak rond de kluizenkraak, moet worden vrijgelaten zonder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen vrijdag beslist. “De rechten van de verdediging zijn geschonden omdat proces gevoerd wordt in de media”, zegt advocaat Sahil Malik. Het parket kan wel in beroep gaan tegen deze beslissing.

“De raadkamer heeft ook gestipuleerd dat er geen ernstige aanwijzingen van schuld zijn die een verdere aanhouding verantwoorden”, aldus Sahil Malik, de advocaat van Koba M.

Koba M. werd maandag als eerste verdachte aangehouden in de zaak rond de kluizenkraak. Toen vielen de speurders binnen in zijn appartement in de Anselmostraat, in het centrum van Antwerpen. Via een afgeluisterd telefoongesprek had Koba M. geklaagd over het feit dat hij in Nederland een speciaal soort slijpschijf moest gaan kopen. De bankrovers hadden in hun haast zondag een zeldzame slijpschijf laten liggen, wat de speurders op het spoor van Koba M. zette.