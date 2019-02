Dorp verbiedt honden om te blaffen: wie niet luistert, krijgt boete

In het Franse dorpje Feuquières heeft de burgemeester de grote middelen ingezet om de rust in het idyllische plaatsje te herstellen. Het bestuur heeft besloten dat honden niet langer kabaal mogen maken door te blaffen. Doen ze dat wel, dan mag het baasje een flinke boete verwachten. Dat schrijft Le Courrier Picard.

Op 5 februari vond de opmerkelijke gemeenteraad plaats in het noorden van Frankrijk op ongeveer 200 kilometer van de grens. De hamvraag was “mogen honden nog blaffen of niet?”, omdat de inwoners kwamen klagen over geluidsoverlast. Na een stemming was het frappante resultaat daar: voortaan zou er een verbod komen tegen blaffende honden.

“Met dit decreet krijgen we de gelegenheid om een geldboete op te leggen als er klachten komen over blaffende honden”, legt burgemeester Jean-Pierre Estienne uit in een interview met Le Courrier Picard. “Er was steeds meer sprake van conflicten tussen buren door het kabaal. Dat is wat ons tot handelen dreef.”

“Onmenselijke alternatieven”

Volgens de lokale pers zijn de dorpbewoners nochtans niet tevreden met het decreet. Zij vrezen dat de ordediensten te pas en te onpas het natuurlijk gedrag van hun honden zou beboeten. Die zouden bovendien kunnen oplopen tot 120 euro per keer.

Bovendien zijn ze allesbehalve te vinden voor de alternatieven voor hondeneigenaars die de burgemeester voorstelt. “Je kunt ook hoger hek achter je huis zetten of gewoon aan hondentraining doen. Er bestaan ook anti-blaffende halskragen”, zei Estienne immers. Maar dat levert de honden wel een elektrische schok op als ze hun stem laten horen...