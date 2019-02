Na ontvoering in maffiastijl in hartje Brussel: twee gijzelnemers komen vrij na blunder van politie

Brussel - De twee gijzelnemers die in januari een man hebben ontvoerd in hartje Brussel en hem vervolgens vasthielden en mishandelden, zullen worden vrijgelaten. De advocaat van de beschuldigden, onder wie Sven Mary, ontdekten immers een procedurefout.

In januari werd de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) ingezet om een man te redden die op klaarlichte dag ontvoerd werd in het centrum van de stad. Zijn vriendin sloeg toen alarm en al snel ontdekte de politie dat de ontvoering kaderde in een verhaal van speelschulden. Het slachtoffer werd na intensief speurwerk teruggevonden: vastgehouden in een kelder en bewaakt door twee andere kerels. Hij was er erg slecht aan toe en werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht.

De daders werden opgepakt door de sectie groot banditisme van de Brusselse FGP, de speciale eenheden van de federale politie. Uiteindelijk werden er vijf verdachten gearresteerd, twee van hen werden ook effectief aangehouden door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld.

Donderdag moesten ze voor de rechter verschijnen, maar die kon uiteindelijk niet anders dan beslissen om de mannen te laten gaan.

Blunder van politie

Sven Mary en Romain Delcoigne, advocaten van de beschuldigden, kwamen tijdens het proces met een verrassing van formaat: ze ontdekten een procedurefout die het onderzoek volledig ruïneert. Hun cliënten hebben volgens de verdediging immers nooit een schriftelijk aanhoudingsbevel onder ogen gekregen. De agenten die destijds de opdracht tot aanhouding uitvoerden, vertelde hen namelijk enkel mondeling over het arrestatiebevel. En net daar ligt de fout. De daders kregen geen kopie van dat aanhoudingsbevel en werden dus zo naar de gevangenis gestuurd, wat gelijkstaat aan een onrechtmatige aanhouding.

De beschuldigden zullen binnen de twintig dagen vrijgelaten worden.

