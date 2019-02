Strijd voor Anderlecht om Play-off 1 barst nu echt los: hoe ziet het programma eruit en wie heeft de beste kaarten?

Nog vijf weken en dan weten we wie Play-off 1 speelt. Zoals de zaken er nu voorstaan, zal de strijd tussen de zes beste Belgische ploegen voor het eerst in zijn bestaan doorgaan zonder Anderlecht. Paars-wit staat pas zevende, op één punt van nummer zes AA Gent en twee eenheden van nummer vijf STVV. Wie heeft de beste kaarten om zich na 30 matchen bij de beste zes te scharen?

Racing Genk, Club Brugge, Antwerp en Standard. Zeker is het nog niet, maar die vier lijken al redelijk zeker van deelname aan Play-off 1.

Daarna is het echter koffiedik kijken wie zich bij de eerste zes schaart. STVV, AA Gent en Anderlecht staan op twee punten van elkaar. Drie punten verder staat Charleroi klaar om als derde, pardon, vierde hond met de kwalificatie voor de nacompetitie te gaan lopen. De komende vijf weken moeten duidelijkheid brengen.

AA Gent makkelijkste programma, Anderlecht nog twee toppers

AA Gent lijkt op het eerste zicht het makkelijkste programma te hebben. De Buffalo’s spelen van hun resterende zes wedstrijden er nog vier tegen ploegen uit de rechtertabel. Bovendien krijgen ze hun enige echte topper, Standard, thuis over de vloer. Met dit schema zouden we Jess Thorup en zijn mannen zich toch aanraden zich nog voor de laatste speeldag van Play-off 1 te verzekeren. Dan staat namelijk de linke verplaatsing naar rechtstreekse concurrent STVV op het programma.

Foto: JEFFREY GAENS

Ook Anderlecht speelt van zijn overige zes matchen er nog vier tegen ploegen die bij de laatste acht staan. De andere twee wedstrijden zijn wel niet van de poes: volgende week moet paars-wit naar Antwerp, de week erna staat de topper tegen Club Brugge op het programma.

Charleroi en STVV treffen elkaar nog in een rechtstreeks duel en spelen zo één wedstrijd meer tegen een ploeg bij de bovenste acht. Vooral voor de Kanaries komen er nog sleutelduels aan, want zij spelen op de laatste speeldag ook nog tegen AA Gent. Allebei spelen ze ook nog tegen een absolute topper: Charleroi krijgt Genk over de vloer, STVV moet op bezoek bij Club Brugge.

Vijfde: STVV 39 punten

• in pole position

• heeft Japanse internationals Wataru Endo en Takehiro Tomiyasu terug na Asian Cup

• speelt op het eigen kunstgras thuis tegen rechtstreekse concurrent AA Gent

Tomiyasu speelde vorige week nog de finale van de Asian Cup met de nationale ploeg van Japan. Foto: AFP

Thuis: Waasland-Beveren, Charleroi en AA Gent.

Uit: Zulte Waregem, Club Brugge en Moeskroen.

Zesde: AA Gent, 38 punten

• met Kaminski, Bezus en Sorloth stevig versterkt in januari

• aan een sterke reeks bezig

• makkelijkste programma

Foto: Photo News

Thuis: Moeskroen, Standard en KV Oostende.

Uit: Waasland-Beveren, Zulte Waregem en STVV.

Zevende: Anderlecht, 37 punten

• intrinsiek de beste spelerskern

• nieuw elan onder trainer Fred Rutten

• de ontluiking van het 17-jarige talent Yari Verschaeren

Yari Verschaeren. Foto: Isosport

Thuis: Zulte Waregem, Club Brugge en KV Kortrijk.

Uit: Antwerp, Lokeren en KV Oostende.

Achtste: Charleroi, 34 punten

• met Osimhen een scherpschutter in de rangen

• ijzersterke thuisreputatie

• kan ook matchen waarin het onder ligt winnen

Victor Osimhen. Foto: Photo News

Thuis: KV Oostende, Genk en Eupen.

Uit: KV Kortrijk, STVV en Antwerp.