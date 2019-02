Waarom Theo Francken zijn ex-collega’s onder vuur blijft nemen: “Dit is de voortzetting van vijf jaar oorlog”

“En dan verrast zijn dat het chaos is”, “een blok aan het been”. Theo Francken haalde deze week nog maar eens hard uit naar verschillende ministers. Personen die twee maanden geleden nog zijn collega’s waren in de regering Michel I. Overtreedt het N-VA-kopstuk daarmee niet een ongeschreven politieke regel? En wat zegt dit over de toekomst van zijn partij bij een nieuwe regeringsvorming? “Je kunt je er zeker vragen bij stellen, maar dit verbaast niet. Integendeel: we zullen het nog meer gaan zien.”