Van 120 naar 50 kilometer per uur in Brussel: “Autostrades zijn een relict van de autostad”

Brussel - Burgerorganisatie Bral is tevreden met de komst van stadsboulevards op de stukken van de E40 en de A12 op Brussels grondgebied, want “deze autostrades zijn een relict van de autostad.” De investeringen in alternatieven kunnen volgens Bral nu in een stroomversnelling geraken.

“Wij staan positief tegenover de plannen. We hopen alleen dat het deze keer niet bij aankondigingspolitiek blijft, en dat de omschakeling naar stadsboulevards er nu effectief komt”, zegt Tim Cassiers van Bral.

De omschakeling naar stadsboulevards is voor de burgerorganisatie logisch in “een stad waar leven en mensen centraal staan”. Het aanzuigeffect moet verkleind worden om Brussel te laten ademen.

“Daarenboven is voor de A12 in termen van capaciteitsnood het verschil tussen drie rijstroken en twee minimaal. En voor de E40 kom je van twee maal twee rijstroken aan de brug over de R0, waarna er een onlogische uitwaaiering gebeurt. Hierdoor geef je extra capaciteit op een plaats waar die net afgebouwd moet worden om te veranderen in het stedelijk wegennet”, stelt Cassiers.

De tijd van de alternatieven is aangebroken, ook al is het aanbod ervan momenteel nog niet volledig uitgerold.

“Uiteraard moet er in de alternatieven geïnvesteerd worden. Maar dat is geen reden om te wachten. Dit project kan net de aanleiding om een tandje bij te schakelen voor het S netwerk, voor Brabant Net, voor het fietsGEN, en voor verhogen van tramfrequenties in Brussel”, aldus Cassiers.