Klimaatjongeren uit Leuven wil vak op school over duurzaamheid en ecologie

Leuven - In de eisenbundel die KlimaLeuven donderdag tijdens de klimaatmars in Leuven overhandigde aan burgemeester Mohamed Ridouani pleit de groep onder meer voor de invoering op school van een vak dat specifiek gaat over duurzaamheid, ecologie en het samen zoeken naar oplossingen voor de klimaatproblematiek. Het waren de twaalf scholieren van KlimaLeuven die de klimaatmars organiseerden, die meer dan 10.000 personen op de been bracht in Leuven.

Scholen moeten volgens KlimaLeuven gemotiveerd worden om lessen te organiseren over duurzaamheid. De invoering van het nieuwe schoolsysteem is volgens hen de ideale gelegenheid om werk te maken van een nieuw vak hierover. Daarnaast willen ze dat scholen meer investeren om hun werking te verduurzamen. “We merken dat er op onze scholen nog meer kan ingezet worden op afvalsortering. Ze moeten ook meer investeren in groene energie”, aldus de Leuvense scholieren.

Leuven moet volgens de jongeren nationaal en internationaal het voortouw nemen in het klimaatgesprek en hiervoor de kennis die hierover aanwezig is in de stad maximaal benutten. Een klimaatbeleid moet zeker sociaal zijn. “Zo moet er geïnvesteerd worden in openbaar vervoer en moeten energievriendelijke woningen toegankelijk worden voor mensen met minder koopkracht”, aldus KlimaLeuven. Ze pleiten ook voor de organisatie van een open debat tussen jongeren, experts en beleidsmakers over maatregelen om de opwarming tegen te gaan.

Op vlak van mobiliteit vragen ze dat het stadsbestuur naar analogie met steden als Antwerpen, Lille en Parijs meer werk maakt van fietsdelen. “Ook moet er ingezet worden op betere veiligheid voor de fietsers.” Wat Leuven betreft, willen ze in dit verband oplossingen voor de onveiligheid van de zwakke weggebruikers aan het station van Leuven (vooral in de omgeving van de bussen) en op de Geldenaaksebaan ter hoogte van de Sint-Norbertusschool. Ze pleiten ook voor voldoende groene ruimte in de stad.