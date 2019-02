AA Gent-trainer Jess Thorup waarschuwt: “Moeskroen wordt heel moeilijk”

Zondagavond treft AA Gent met Moeskroen een te duchten tegenstander. Les Hurlus pakten sinds de winterstop negen op negen en versloegen hierbij zelfs Genk en Charleroi. AA Gent-coach Jess Thorup begrijpt dan ook het gevaar voor zijn team dat in een felle strijd verwikkeld is voor de fel begeerde plaatsen in Play-off 1: “Er resten ons nu nog zes belangrijke duels. Deze partij tegen Moeskroen wordt één van de moeilijkste”, liet de Deense coach van de Buffalo’s niets aan de verbeelding over.

“Ze zijn uitstekend op dreef sinds de winterstop en boekten als enige ploeg drie zeges na Nieuwjaar. Wij hebben net als Standard, zeven op negen gehaald. Het wordt dus echt moeilijk maar ik kijk er wel naar uit want we zitten momenteel natuurlijk ook wel op schema voor de top-zes. Wij hebben heel lang gejaagd op de teams die in de top-zes kampeerden. Nu worden wij opgejaagd. We moeten dan ook onze focus houden en deze zes resterende finales proberen te winnen.”

Thorup blijkt bijzonder gecharmeerd door de aanpak van Bernd Stock, de Duitse coach die sinds september aan de slag is in Henegouwen. Initieel leverde dat weinig rendement op maar toen Moeskroen op speeldag 13 de scalp van AA Gent veroverde, zorgde dat duidelijk voor een mentale boost. Sinds die regenachtige avond in oktober - enkele dagen eerder pakte Moeskroen trouwens ook al een punt tegen Standard - bleef ook Racing Genk steken op een gelijkspel op Le Canonnier. En na de thuiszege tegen Anderlecht volgde na de winterstop dus een negen op negen waarbij o.a. koploper Genk voor de bijl ging.

“Het is geen toeval dat Moeskroen het telkens goed doet tegen topclubs”, weet Thorup na het lezen van alle scoutingverslagen. “Ze zijn heel sterk georganiseerd en zetten ook telkens heel goed druk. Maar ze kunnen anderzijds ook heel gevarieerd voetballen: dan weer hanteren ze de lange bal en andere momenten kunnen ze dan weer rekenen op behendige jongens op de flanken. Fysiek staan ze bovendien ook heel sterk. Ze hebben dus beetje alles wat je nodig hebt om te presteren.”