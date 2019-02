Twintiger uit Beringen riskeert 10 jaar cel voor poging doodslag

Hasselt / Beringen - De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een celstraf van 10 jaar gevorderd voor een 22-jarige man uit Beringen, die terechtstond voor een poging doodslag. Op 10 december 2016 stak hij in de Hasseltse Banneuxwijk een jonge Afghaan neer. Het slachtoffer had een messteek in de hals en twee steken in de borst- en buikstreek. Op twee millimeter na was de halsslagader geraakt. Zijn longen waren wel geraakt. Het slachtoffer overleefde de aanval met het mes.

De beklaagde vertelde vrijdag aan de drie rechters dat hij het zich allemaal niet meer goed kon herinneren. “Bij het gevecht is hij op mij gevallen. Hij bloedde toen. Ik heb hem niet opzettelijk gestoken. Ik had probatie-maatregelen lopen. Daarom heb ik geen hulpdiensten gebeld of ben ik niet naar de politie gegaan”, aldus beklaagde. Hij had nadien zijn bebloede en gescheurde trui wel weggegooid. “In een container voor kleren voor de arme landen,” vertelde hij vrijdag. Beklaagde beweerde ook dat hij zich verdedigde. Volgens de burgerlijke partij met advocate Isabelle Mellaerts, die een schadevergoeding van bijna twintigduizend euro vroeg, is het verhaal van beklaagde doorspekt met leugens.

“Het gaat om zeer ernstige en gruwelijke feiten. Cliënt kreeg een eerste messteek aan de rechterkant van de hals. Hij is meteen beginnen bloeden. Hij duwde die voor hem nog onbekende man weg. Hij wilde de hand vastpakken maar dat lukte niet. Dan kreeg hij nog twee messteken in de borststreek. De long werd geraakt. Cliënt, die van zijn vriend kwam, liep naar de grote steenweg om mensen tegen te houden. Dat lukte niet. Hij is nog tot aan de pizzeria gestrompeld en daar bewusteloos neergevallen. Cliënt is maanden arbeidsongeschikt geweest. Ook op psychisch vlak zijn er gevolgen. Hij heeft nog steeds nachtmerries. Hij heeft schrik om ‘s nachts alleen op straat te lopen. Bij koud weer heeft hij last van de longen. Cliënt heeft indertijd als asielzoeker zijn land moeten ontvluchten en hier wordt hij dan op straat neergestoken”, aldus Mellaerts.

“Ga zijn kop eraf hakken”

De advocate had een USB-stick met een dreigfilmpje aan de rechtbank overhandigd waarop beklaagde te zien was dat hij zwaaiend met een mes riep “ik ga zijn kop eraf afhakken”. Beklaagde zei dat het filmpje voor iemand anders bedoeld was, een ex van zijn vriendin. In 2016 was beklaagde al tot veertig maanden cel met probatie-uitstel veroordeeld voor een gewapende overval. Volgens aanklager Bruno Coppin is de twintiger een zeer gevaarlijk man, die totaal geen schuldbesef heeft. Daarom vroeg het parket 10 jaar cel.

De verdediging met advocaat Evangelos Vorias pleitte dat er in het dossier heel veel vraagtekens blijven. “We zijn na het tussenvonnis een jaar verder en we staan nog nergens. Die vraagtekens blijven. Ik hoor meer en meer spectaculaire verhalen bij burgerlijke partij en openbare ministerie,” zei advocaat Vorias, die dan het beeld van het slachtoffer schetste.

“Het slachtoffer staat bij de politie gekend als drugsdealer. De avond van de feiten was hij onder invloed van drugs. Hij had een heleboel drugs in zijn tas en vandaag beweert hij dat hij niks met drugs te maken heeft. Volgens mij is de enige juiste juridische kwalificatie het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. Hij heeft 18 maanden in voorhechtenis gezeten. Daarnaast hangt die veroordeling tot 40 maanden met uitstel als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Cliënt is misschien geen sympathieke man, maar ik vraag u rekening te houden met de herkwalificatie”, besloot Vorias.