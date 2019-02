Fred Rutten is klaar voor “zes finales” met Anderlecht, maar is niet opgezet met stiekeme gedrag van Nederlandse journalist

Anderlecht staat op zes speeldagen van het einde op de zevende stek. Een seizoen zonder Play-Off 1 wil niemand zich inbeelden in Brussel, dus kan er maar beter zondag gewonnen worden van Zulte Waregem. Dat beseft ook coach Fred Rutten, die zich niet stoort aan de druk die er heerst. Het stiekeme gedrag van een Nederlandse journalist kon hij duidelijk minder appreciëren...

Trebel zorgwekkend

Bornauw is na zijn knie-operatie achterin enkele weken onbeschikbaar. Dimata lijkt op de goede weg terug, Makarenko was dan weer ziek en trainde individueel. En dan was er weer zorgenkind Trebel, die een hele week niet heeft kunnen meetrainen en (opnieuw) out is. “Voor mij is dat wel zorgwekkend”, bekende Rutten op zijn persconferentie. “Ik heb liefst iedereen aanwezig. En hoe het nu met hem verder moet... Ik weet alleen dat hij niet heeft kunnen trainen, van het verdere verloop ben ik nog niet op de hoogte.”

Rutten liet over de opstelling ook deze keer niet in zijn kaarten kijken. Dus of nieuwkomer Bolasie aan de aftrap mag worden verwacht, wilde hij niet bevestigen. “Vorige week had hij slechts één dag op training meegemaakt, dat was wat vroeg. Nu heeft hij een hele week kunnen meetrainen en het zag er redelijk goed uit, dus ik zou een keuze voor hem kunnen maken, ja.”

Druk

Momenteel dreigt Anderlecht Play-Off 1 te missen. Al wil Rutten niet zover vooruit denken. “Van bij mijn aanstelling hier heb ik gezegd het van wedstrijd tot wedstrijd te willen aanpakken. Natuurlijk beseft iedereen dat we nog zes finales vol gas moeten geven. We zijn ons er echt wel van bewust dat we de drie punten thuis moeten houden. Het zou voor een grote club als Anderlecht pas vreemd zijn als iedereen zich zou gaan berusten in deze situatie.”

Na Standard was er op maandag een erg verhit groepsgesprek met coach en spelers. “Dat is heel normaal, na elke wedstrijd volgt er een evaluatie maar de inhoud van dat soort gesprekken zal ik nooit bloot geven, dat vind ik niet respectvol naar mijn spelers toe.”

Stiekem

Een voorspelbare persconferentie dus met de nodige clichés, tot er een Nederlandse journalist van Veronica was die (deels ongewild) de boel wat opstookte. Deze week was die ploeg immers nog weggestuurd toen ze een gesloten training stiekem vanop de openbare weg aan het filmen was. Toen Rutten zijn landgenoot herkende, liet hij zijn ongenoegen daarover duidelijk merken: “Dat vond ik ongepast, zo heel stiekem met een cameraatje komen filmen… Dan heb ik veel meer respect voor de Belgische collega’s, die volgens het protocol van de club twee dagen voor de wedstrijd ook wegblijven van de training. Maar goed, Nederlanders...”

De journalist in kwestie verdedigde zich door te stellen dat ze Rutten nooit persoonlijk te pakken kregen en dus “dingen deden die niet mogen omdat Nederlanders toch wat brutaler zijn”...

Tussenpaus?

Hij probeerde Rutten op de persconferentie zelf ook nog wat uit zijn tent te lokken door zijn reactie te vragen op het gerucht als zou Rutten slechts een tussenpaus zijn op Anderlecht.

“Kijk, met de directie hebben we samen goede afspraken gemaakt”, ontweek Rutten die vraag. “Maar de inhoud van dat soort zaken wordt bij clubs nooit vrijgegeven. Dus zullen geruchten en interpretaties er altijd zijn. Wij weten exact welke afspraken werden gemaakt. Dat de buitenwereld daarover speculeert, positief of negatief, dat is eigen aan het vak. Zo komen geruchten de wereld in en daar heb ik geen problemen mee.”

En of hij na twee nederlagen en de nodige ophef geen spijt heeft van zijn keuze voor Anderlecht? “Nee, ik werk hier met heel veel plezier. Wanneer je op zo’n moment instapt bij een hele grote club zoals Anderlecht, dan weet je dat alles niet gepolijst is. Anders hadden ze mij niet gevraagd, dan hadden ze de vorige coach wel gehouden. Dat weet je en dan probeer je daar normaal mee om te gaan en probeer je te zorgen voor een ommezwaai. En daar zijn wij mee met z’n allen heel hard mee bezig.”