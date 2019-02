Brusselse parken dit weekend gesloten door sterke wind

Brussel - In Brussel zal je dit weekend niet door de regionale parken kunnen wandelen. Door de sterke wind die voorspeld wordt en drassige ondergrond, heeft de stad Brussel beslist om de parken zaterdag en zondag te sluiten. Dat heeft Brussel Leefmilieu, de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vrijdag bekendgemaakt. Maandag zouden de parken wel terug toegankelijk zijn.

Volgens het KMI staan we voor een winderig en doorweekt weekend, met mogelijke rukwinden tot 85 kilometer per uur. Brussel Leefmilieu raadt daarom iedereen af om dit weekend door grote groene zones, zoals parken en bossen, te bewegen. Ook kom je best niet te dicht bij bomen met zo’n krachtige windstoten.

Na het weekend zullen de parken die gesloten werden een grondige inspectie ondergaan, schoongemaakt en beveiligd worden, alvorens maandag de deuren terug te openen. Andere parken blijven dit weekend wel open, maar bezoekers krijgen waarschuwingen bij de ingang en door parkwachters.