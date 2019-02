Politie sluit politieke hart van Nederland af nadat man roept dat hij aanslag wil plegen

Het Binnenhof in Den Haag, het politieke centrum van Nederland, wordt vrijdagmiddag afgesloten door de politie. Er is een man opgepakt die zich verdacht gedroeg, zo meldt de politie van Den Haag op Twitter.

De man werd rond 13.30 uur aangetroffen. Volgens politiek verslaggever Frits Wester gooide de man een rugzak op de grond en riep hij dat hij een aanslag wilde plegen. De explosievenverkenner onderzoekt de rugzak.

In het Binnenhof bevinden zich onder meer het Nederlandse parlement en de werkkamer van de eerste minister. Op dit moment is, zoals elke vrijdag, de vergadering van de ministerraad. Het Binnenhof is deels ontruimd, aldus een politiewoordvoerster.

