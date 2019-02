Staking bij tankstation Esso aan snelweg in Kruibeke

Kruibeke - Zowat zestig personeelsleden van het tankstation van Esso aan de E17 in Kruibeke leggen vrijdag het werk neer uit onvrede met de werkomstandigheden. Het Burger King-restaurant en een filiaal van Starbucks kampen er met onderbemanning en dat personeel wordt niet correct uitbetaald, zeggen de vakbonden BBTK en LBC-NVK. Chauffeurs kunnen op de snelwegparking enkel nog het sanitair gebruiken en tanken.

Esso, dat onder de Britse EG Group valt, voorziet ook personeel voor de Starbucks- en Burger King-filialen in zeven andere snelwegstations. Er is ook een Subway-filiaal en binnenkort worden KFC-restaurants geopend. Maar de multinational voert geen correct personeelsbeleid, vinden de bonden. Zo worden lonen niet correct uitbetaald, is er systematische onderbemanning en worden uurroosters stelselmatig aangepast.

De operationele leiding is onvoldoende opgeleid en verantwoordelijke directieleden volgen de situatie niet op, vinden de bonden nog.

Dinsdag overleggen directie en personeel over de kwestie. Indien de werkomstandigheden niet verbeteren, dreigen de bonden ook andere snelwegparkings stil te leggen.