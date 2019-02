Jordan Lukaku in beroep tegen twee veroordelingen uit 2016: “Niet bewezen dat hij achter het stuur zat”

Brugge - Profvoetballer Jordan Lukaku (24) heeft beroep aangetekend tegen twee veroordelingen door de Brugse politierechtbank in 2016.

Eind juni 2016 werd de toenmalige speler van KV Oostende veroordeeld tot een geldboete van 2.250 en een maand rijverbod omdat hij zich op zes maanden tijd liefst zes keer liet flitsen langs de snelweg, telkens op weg naar de kust. De zwaarste overtreding was 164 kilometer per uur. Begin oktober 2016 kreeg de jongere broer van Rode Duivel Romelu Lukaku nog eens 15 maanden rijverbod opgelegd omdat hij zijn rijbewijs niet tijdig had ingeleverd na een eerder opgelegd rijverbod van vijftien maanden voor een hele resem snelheidsovertredingen tussen Brussel en Oostende.

Voor de beide processen stuurde Jordan Lukaku zijn kat, waardoor hij telkens bij verstek werd veroordeeld. De voetballer tekende in de beide gevallen verzet aan maar de rechter oordeelde in oktober vorig jaar dat dit te laat gebeurde. Hierdoor restte hem enkel nog beroep aan te tekenen.

“Het staat niet vast dat mijn cliënt achter het stuur zat”

Volgens zijn advocate Judith Demeyer werden de snelheidsovertredingen gepleegd met een huurauto die weliswaar op naam stond van Jordan Lukaku maar die ook door anderen gebruikt werd.

“Het staat niet vast dat mijn cliënt achter het stuur zat”, pleitte ze deze ochtend in de Brugse rechtbank. “Die twijfel moet in zijn voordeel spelen. De vrijspraak dringt zich dan ook op. Dat mijn cliënt zijn rijbewijs te laat had ingeleverd, had te maken met het feit dat hij in de overtuiging verkeerde dat dat rijverbod nog niet definitief was.”

Het openbaar ministerie vroeg de bevestiging van de beide vonnissen. De uitspraak in de beide zaken volgt op 1 maart.