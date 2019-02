Zware brand veroorzaakt door defect aan elektrische fietsen legt woning in as in Lendelede

Lendelede - De zware brand in het West-Vlaamse Lendelede, waarbij een garage en aangrenzende woning deels in de vlammen opgingen, is veroorzaakt door een defect aan elektrische fietsen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Donderdag kort na de middag was er een brand uitgebroken in een garage in de Roterijstraat in Lendelede. De vlammen sloegen al snel over naar de aangrenzende woning, en door de hevige wind had de brandweer enige moeite om de brand onder controle te krijgen.

Het parket stelde een deskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Een defect bij het opladen van de elektrische fietsen in de garage zou aan de oorsprong liggen. Er vielen geen gewonden, maar door de hevige rookontwikkeling werden bewoners aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden.