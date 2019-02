Kersvers democratische afgevaardigde legt Trump het vuur aan de schenen met een spelletje: “Ik zal de slechterik spelen”

De Amerikaanse democrate Alexandria Ocasio-Cortez heeft woensdag in het Congres de Amerikaanse politieke ethiek - en die van president Trump - zwaar op de korrel genomen. Ze deed dat met een spelletje ‘lightning round’, waarbij je snel moet antwoorden op de vragen die ze stelt. De 29-jarige vrouw speelde de advocaat van de duivel en kroop even in de huid van de slechterik om haar vragen af te vuren, maar daar zou “de halve kamer sowieso mee akkoord zijn”.