Wie is die Ava Max die al 11 weken op 1 staat, en zo Adèles record met ‘Hello” evenaart?

Ava Max. Zegt u niets? Maar als u op de radio Sweet but psycho hoort, zingt u toch spontaan “At night she’s screamin’, I’m-ma-ma-ma out my mind” mee. Dat is dus Ava Max - spreek uit Eva Max. 24 jaar, dochter van Albanese vluchtelingen en al 11 weken op 1 in onze Ultratop. Geen enkele andere zangeres deed ooit beter.

Van eind 2015 tot begin 2016 stond Adèle met Hello elf weken op nummer 1 in de Ultratop. Daarmee evenaarde ze als solovrouw het record van Amy Mcdonald die in de zomer van 2008 met This is the life elf weken de hitlijst domineerde.

Lees verder onder de video van Sweet but psycho.

Nu dus bereikt ook Ava Max dat record met Sweet but psycho. Dat is straf voor een zangeres die zelfs nog geen full cd uit heeft. “Stap voor stap gaan. Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Een kwarteeuw geleden zijn ze uit het armoedig Albanië gevlucht. Met niets. Alleen maar wilskracht. Die zit ook in mij.”

Genekt door piramidefondsen

Foto: Photo News

Ava’s vader was mechanieker, moeder operazangeres. Maar midden jaren tachtig had Albanië hen niet meer nodig. Albanië lag in puin. Te veel corruptie, te veel vertrouwen in de valse piramidefondsen die beleggers eindeloze winsten beloofden maar uiteindelijk bankroet achterlieten.

Ava’s ouders vluchtten naar Parijs, waar ze niemand kenden. Een kerk ving hen op. Letterlijk. Het koppel leefde een jaar lang in een kerk en dan hadden ze genoeg gespaard voor de oversteek naar de VS, waar hun dochter Ava werd geboren.

Drie jobs, amper geld

“Je moet het maar doen. Zonder geld, zonder kennis van het Engels maar met een enorme overlevingsdrang naar dat grote Amerika verkassen”, zei Ava Max (echte naam: Amanda Ava Koci) onlangs in een interview. “Mijn ouders hadden elk drie jobs en verdienden zelfs dan amper genoeg om te overleven.”

De moeder had snel door dat dochter Ava een uniek stem had. Op haar achttiende stuurde ze haar alleen naar Los Angeles waar ze van de ene naar de andere zangwedstrijd trok. “Het was beenhard. Hoe vaak hing ik niet wenend aan de telefoon met mijn moeder. Ik wilde terugkeren. Maar moeder zei: blijf, je hebt talent, het zal lukken.”

Miley Cyrus

Het geluk kwam toen Ava eindelijk toegang kreeg tot superproducer Cirkut, de man achter Miley Cyrus’ Wrecking Ball. Hij liet haar eerst wat meezingen op platen van anderen en pas dan mocht ze haar eigen singles uitbrengen. Met de vierde single is het dus dik prijs. Sweet but psycho bereikte al in elf landen de top, waaronder Engeland.

Het is een vreemd liedje en nog een veel vreemdere videoclip erbij. Ava rekent er af met haar vriendje die met een andere kuste. Met haar peroxide ongelijke blonde bob - kijk maar eens naar de foto hiernaast -coupe ziet ze er een beetje uit als Lady Gaga in de begindagen. Maar nog zotter, nog meer psycho.

Peter Van de Veire

Waarom is net Ava Max de derde zangeres die 11 weken aan de top van de Ultratop staat? Peter Van de Veire, MNM-presentator hierover: “Omdat Sweet but psycho een goede melodie heeft die blijft hangen. Ook door die tegenstrijdige titel: veel mensen herkennen zich daarin omdat dit al ooit eens tegen hen is gezegd: Jij bent lief maar ook een beetje zot.”

“Ava Max is ook kleurrijk, zie maar naar haar instagram. Kleur mag weer, dus ook daarmee zit Ava goed in het tijdsgewricht. En dan is er nog het talent van Ava Max. Voor ons lijkt het alsof ze er plots is gekomen maar ze is al jaren bezig.”

“Zal ze blijven? Ik ben ook benieuwd. Ik heb me daarin al vaak vergist. Bij Spaceman van Babylon Zoo dacht ik: die worden groot. Toch zijn ze nu compleet verdwenen. En bij Pink dacht ik: benieuwd of ze blijft. Vandaag is ze een wereldster. Dus: over Ava Max’ toekomst doe ik geen uitspraak.”