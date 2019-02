Club-coach Ivan Leko is niet ongerust dat “zaak-Vormer” blijft hangen bij de fans: “Ik moest rationeel beslissen”

Club Brugge-coach Ivan Leko kwam op zijn persconferentie voor de derby tegen Cercle nog eens terug op het incident met Ruud Vormer vorige zondag. De kapitein liet toen duidelijk zijn ongenoegen blijken toen hij vervangen werd tegen AA Gent. Volgens Leko is die zaak nu volledig afgesloten.

Eerder deze week bleek al dat de twee gewoon stonden te dollen op het trainingsveld. Van een verzuurde relatie wou Leko dus niet weten. “We staan hier voor een Brugse derby, en de eerste vraag gaat meteen over Vormer”, reageerde de coach ietwat verbaasd. “Met Ruud hebben we individueel en met de groep een goed gesprek gehad. Zo’n zaken gebeuren in het voetbal als je elke week onder zware druk moet presteren. Twintig maanden Vormer en Leko waren tot nu toe heel positief. De titel, de Gouden Schoen, een contractverlenging,… We willen dat gewoon verderzetten. Samen staan we sterker. Dat het publiek reageerde? Dat is logisch, ze zijn emotioneel. Ik moest rationeel beslissen. Elke Brugse supporter weet wat Club voor mij betekent. En ze hebben mij al zoveel keer gesteund. Dit blijft niet hangen.”

“Resultaten zullen snel komen”

Over de belang van de derby tegen Cercle kon Leko niet flauw doen. Club haalde 20 op 45 en moet dringend nog eens een reeks neerzetten.

“We verloren 10 à 15 punten tijdens een zestal mindere matchen, vooral tegen kleinere tegenstanders. Cijfermatig moeten we het inderdaad beter doen. Ik spreek graag over feiten: we staan nog altijd tweede samen met Antwerp en twee punten voor een ijzersterk Standard”, counterde Leko. “Tegen Gent hebben zondag we 23 keer op doel geschoten en ook tegen Oostende en Charleroi was het bijlange zo slecht niet. Bij mindere resultaten moeten we gewoon blijven voetballen. Want we kunnen het zo goed. Dan zullen die resultaten wel snel komen.”

Dramatisch veld

Ten slotte gaf Leko ook nog eens zijn mening over het gehavend veld op Jan Breydel. Club kende tegen Gent bij momenten alle moeite om deftig te combineren, en dat is een handicap. “Ik vind het jammer, maar het is geen excuus. Voor de tegenploeg ligt het veld ook slecht. Maar ook op een dramatisch veld hebben we heel goede perioden gehad.”