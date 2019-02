Derde verdachte in zaak rond kluizenkraak blijft aangehouden

Antwerpen - De derde verdachte in het onderzoek naar de kluizenkraak op de Belgiëlei blijft aangehouden. Dat heeft het Antwerpse parket vrijdag bevestigd. De 45-jarige Georgiër werd donderdag opgepakt.

Het gaat over Kachaber M., hij is de vader van Koba M. Wat zijn link is met het verhaal is voorlopig niet duidelijk. De raadkamer in Antwerpen besliste maandag dat Koba M. moest vrijgelaten worden zonder voorwaarden, maar daartegen ging het parket in beroep. Koba M. blijft dus in de cel.

In hun omgeving is te horen dat vader en zoon een moeilijke relatie hadden. “Laat ze één minuut telefoneren en ze hebben een jaar ruzie”, klonk het gisteren. Vast staat wel dat Koba en Kachaber samen een bedrijfje hebben gehad dat in groothandel van textiel deed. Het opstartgeld voor die bvba werd gestort bij de BNP Paribas Fortis op de Belgiëlei. Ze waren er dus zeker klant, maar het is niet zeker of ze er ook een kluis hadden. Ook opvallend is dat vader M. vlak bij de geviseerde bank woont.

Het Antwerpse parket laste donderdag op vraag van de onderzoeksrechter een totale persstop in en geeft geen enkele verdere commentaar.