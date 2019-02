Mee in één minuut: betalen bij Bpost, annulaties bij Brussels Airlines en een ongeval met kokend water op school

Betalen om geld af te halen. Het gebeurde al bij automaten van sommige banken waar je geen klant bent, maar nu gaat Bpost Bank nog een stapje verder. Binnenkort krijgen ook eigen klanten kosten aangerekend voor het opnemen van cash. 50 cent per transactie. "Ongehoord", aldus consumentenorganisatie Test Aankoop.

Slecht nieuws voor wie volgende week woensdag een vlucht had geboekt met Brussels Airlines . Die dag is het nationale stakingsdag en de luchtvaartmaatschappij heeft al de 222 geplande vluchten geannuleerd. Liefst 16.000 reizigers worden getroffen.

Bij een hevige dakbrand in het Vlaams-Brabantse Dilbeek zijn vrijdag twee doden gevallen. Momenteel is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft.

Drie kindjes van een basisschool in Blankenberge zijn vrijdag met brandwonden naar ziekenhuizen in Brugge en Knokke gebracht.De kindjes, allemaal drie jaar, raakten verbrand tijdens de lunchpauze, toen in de refter een bain marie-toestel op de kinderen terechtkwam.

Ook de Braziliaanse voetbalclub Flamengo , een van de grootste clubs uit het land, is getroffen door een dodelijke brand. Tien mensen zijn om het leven gekomen toen een deel van een trainingscentrum in vlammen opging. Ook hier is de oorzaak nog niet bekend.

De voetbalwereld is ook in rouw om Emiliano Sala . Wat al twee weken gevreesd werd, is nu officieel bevestigd. De Argentijnse profvoetballer is om het leven gekomen bij de crash van het vliegtuigje waarmee hij op 21 januari naar Cardiff, zijn nieuwe ploeg, onderweg was.

Tot slot opnieuw naar eigen land. Na Maggie De Block op donderdag neemt N-VA-kopstuk Theo Francken nu een andere voormalige regeringspartner onder vuur. Deze keer moet Marie-Christine Marghem, minister van Energie, het ontgelden. "Een blok aan het been", klinkt het onder meer.