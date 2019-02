NMBS besteedde 5,7 miljoen euro aan vervangende bussen en taxi’s in 2017

Brussel - De NMBS besteedde in 2017 5,77 miljoen euro aan het inzetten van vervangende bussen en taxi’s voor het vervoer van reizigers. In 2016 en 2015 was dat respectievelijk 4,22 miljoen en 3,68 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR).

In 2017 werd 5,58 miljoen euro uitgegeven aan vervangbussen, waarvan 4,9 miljoen wegens geplande werken aan de spoorweginfrastructuur en 619.437 euro omwille van incidenten bij de exploitatie van de treindienst. Daarnaast werd ook 193.329 euro gespendeerd aan de inzet van taxi’s, waarvan het grootste deel (192.992 euro) naar aanleiding van incidenten bij de exploitatie van de treindienst, en 337 wegens geplande werken aan de spoorweginfrastructuur.

115 hotelovernachtingen

Bellot beschikt niet over de cijfers van de aantallen reizigers die van deze alternatieve vervoermiddelen gebruikmaakten. In een aantal gevallen betaalt de NMBS gestrande reizigers naast een taxirit ook een hotelovernachting. In 2017 ging het om 115 dossiers voor een totaal bedrag van 7.446,34 euro.