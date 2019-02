Hilde Crevits (CD&V) over het ontslag van Schauvliege: “Het kon niet anders. Maar Joke kan opnieuw minister worden”

Het ontslag van Joke Schauvliege heeft krassen op haar ziel gemaakt, zelfs haar hart gebroken. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits is niet alleen partijgenote, maar ook een compagnon de route van Schauvliege. Ze heeft een fout gemaakt en kon niet anders dan opstappen, meent Crevits. “Maar niet iedereen excuseert zich en zet een stap terug. Ze is een grote madam”. En ja, Schauvliege kan best weer minister worden, vindt ze.